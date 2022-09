LIVE – Berrettini-Coric 6-7 6-2 2-1, fase a gironi Coppa Davis 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Berrettini-Coric, secondo incontro di singolare di Italia-Croazia nella gara d’apertura della fase a gironi della Coppa Davis 2022 per i ragazzi di Volandri. Il romano non ha un compito facile contro il croato, recente trionfatore al Masters 1000 di Cincinnati dopo un ultimo anno dilaniato dagli infortuni. Matteo è alla ricerca della miglior condizione dopo alcuni problemi fisici di troppo e la recente positività al Covid-19. Agli US Open è arrivato un confortante quarto di finale, in cui si è arreso con qualche rimpianto contro il futuro finalista, il norvegese Casper Ruud. Le condizioni di gioco di questa fase a gironi sembrano calzare alla perfezione con le sue ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ile latestuale di, secondo incontro di singolare di Italia-Croazia nella gara d’apertura delladellaper i ragazzi di Volandri. Il romano non ha un compito facile contro il croato, recente trionfatore al Masters 1000 di Cincinnati dopo un ultimo anno dilaniato dagli infortuni. Matteo è alla ricerca della miglior condizione dopo alcuni problemi fisici di troppo e la recente positività al Covid-19. Agli US Open è arrivato un confortante quarto di finale, in cui si è arreso con qualche rimpianto contro il futuro finalista, il norvegese Casper Ruud. Le condizioni di gioco di questasembrano calzare alla perfezione con le sue ...

Ubitennis : Coppa Davis LIVE: Italia-Croazia 1-0, Berrettini e Coric vanno al terzo set - ConsultingBunny : RT @federtennis: 2° set ?????? #Berrettini 6-2 ??Segui il match LIVE su #SuperTenniX #stayFIT | #DavisCup | #IoTifoItalia | #DavisCupFinals… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Coric 6-7 3-0 Italia-Croazia Coppa Davis in DIRETTA: break in avvio di secondo set per l’azzurro -… - Laurarusso27 : RT @federtennis: 2° set ?????? #Berrettini 6-2 ??Segui il match LIVE su #SuperTenniX #stayFIT | #DavisCup | #IoTifoItalia | #DavisCupFinals… - Laurarusso27 : RT @SuperTennisTv: Croazia-Italia Coric ?? Berrettini ???? Il 2° set è di Matteo ?? 6-2 ??Segui il match LIVE su #SuperTenniX #DavisCup | #… -