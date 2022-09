L’Iran entra nella Shanghai Cooperation Organisation E il Jcpoa?

Leggi su formiche

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Questa settimanafirmerà un memorandum d’intesa per l’ingresso nell’Organizzazione per la Cooperazione di Shangai (Sco), il raggruppamento multilaterale guidato dalla Cina che comprende anche Russia e India. In un op-ed il presidente uzbeko, Shavkat Mirziyoyev, ha spiegato meglio di tutti il perimetro ampissimo in cui l’organizzazione intende lavorare adesso (logistica, l’energia, la sicurezza alimentare e ambientale, l’innovazione, la trasformazione digitale e l’economia verde), e ha tracciato linee programmatiche di tipo geopolitiche. Ha parlato della necessità di integrazione dell’Afghanistan come forma di stabilizzazione del Paese dei Talebani, per esempio; di riconciliare politiche estere differenti sotto lo “spirito di Samarcanda” (la città uzbeka che ospiterà il summit); “in un mondo con nuove sfide e opportunità, la Sco ha eccellenti prospettive di ...