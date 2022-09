Lapo Elkann su Twitter ricorda il nonno Gianni e lo zio Edoardo morto suicida mi mancate (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lapo Elkann su Twitter posta una foto dei due componenti della sua famiglia che sono sempre stati per lui un punto di riferimento.i mancate tanto”. Così Lapo Elkann ricorda su Twitter l’amato nonno, Gianni Agnelli scomparso nel 2003 e lo zio Edoardo, morto suicida a 46 anni. Una foto intensa, scattata d’estate, probabilmente in barca, Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 14 settembre 2022)suposta una foto dei due componenti della sua famiglia che sono sempre stati per lui un punto di riferimento.itanto”. Cosìsul’amatoAgnelli scomparso nel 2003 e lo zioa 46 anni. Una foto intensa, scattata d’estate, probabilmente in barca,

Menegon68 : @matteosalvinimi Eh non vedo l'ora di vederti quando andrai a battere i pugni sul tavolo in Europa, come al tempo d… - joost700 : @LaStampa Boldi e Alvaro Vitali, che dicono? E Lapo Elkann? - Luxgraph : Lapo Elkann, il ricordo social del nonno Gianni Agnelli e dello zio Edoardo - lifestyleblogit : Lapo Elkann a L'Uomo Vogue: 'Scendo in campo contro l'obesità' - - Ante_Rebic_12 : RT @doublegiem2: Il var funzionava, solo che la riga l'ha tirata Lapo Elkann -