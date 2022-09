L'abbraccio di Londra alla Regina, attese 30 ore di coda per la Westminster Hall (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo la sosta di stamattina a Buckingham Palace, dove il feretro della Regina Elisabetta è stato vegliato da figli e nipoti, alle 15 locali (le 16 in Italia), è prevista la processione che lo ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo la sosta di stamattina a Buckingham Palace, dove il feretro dellaElisabetta è stato vegliato da figli e nipoti, alle 15 locali (le 16 in Italia), è prevista la processione che lo ...

LaStampa : Il funerale della Regina, l’ultimo abbraccio di Londra a Elisabetta: chi è invitato e chi no - Corriere : Trenta ore di coda e 16 chilometri: l’abbraccio di Londra a Elisabetta - rosalbaaggazio : Speciale tg5 la regina ?? L abbraccio di Londra ?? - its3mad : @jenniebigpussy staij a vre l’abbraccio di londra x la regina? anfhe s nun penz che c po essr n abbracc - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: L'abbraccio di Londra alla Regina, oggi il feretro a Westminster. Previste fino a 30 ore di coda per l'omaggio a Elisabet… -