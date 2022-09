Irrompe in casa dell’ex compagna e getta nel cestino le ceneri della figlia defunta: arrestato 33enne (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ha gettato nel cestino le ceneri della figlia defunta dell’ex compagna ed è stato arrestato. È accaduto a Mount Pleasant (Carolina del Sud), dove Joseph Oberlies, 33 anni, è entrato in casa della donna approfittando della sua assenza. A coglierlo in fallo sono state le telecamere di sicurezza, che lo hanno ripreso intorno alle 3 del mattino. La signora ha sporto denuncia, incolpando l’ex compagno di aver gettato via le ceneri dell’amata figlia, cremata insieme al suo ex marito. Oberlies, in stato di ebrezza, ha anche distrutto un televisore e, secondo la donna, avrebbe potuto commettere atti violenti nei suoi confronti se si fosse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Hato nelleed è stato. È accaduto a Mount Pleasant (Carolina del Sud), dove Joseph Oberlies, 33 anni, è entrato indonna approfittandosua assenza. A coglierlo in fallo sono state le telecamere di sicurezza, che lo hanno ripreso intorno alle 3 del mattino. La signora ha sporto denuncia, incolpando l’ex compagno di averto via ledell’amata, cremata insieme al suo ex marito. Oberlies, in stato di ebrezza, ha anche distrutto un televisore e, secondo la donna, avrebbe potuto commettere atti violenti nei suoi confronti se si fosse ...

