In una pizzeria di Napoli hanno fatto "volare" Luigi Di Maio come in "Dirty Dancing" | VIDEO

La campagna elettorale è agli sgoccioli. Alcuni degli eventi più recenti, fatti di gesti e dichiarazioni fatti dai vari protagonisti, hanno portato l'opinione pubblica a definire questi due mesi prima del voto – previsto domenica 25 settembre – come uno dei peggiori momenti della storia della dialettica politica in Italia. Ci sono stati momenti tragicamente comici, gaffe, prese di posizione che venivano decantate ai quattro venti prima di cambiare idea il giorno successivo. E in tutto ciò si inserisce Luigi Di Maio, protagonista di un VIDEO in pizzeria.

Nessuno mette #diMaio in un angolo #Napoli #ElezioniPolitiche2022 @CrazyItalianPol pic.twitter.com/UZxMRtLZAr — Ciro Pellegrino (@ciropellegrino) September 14, 2022

