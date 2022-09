Il Napoli non si ferma e domina a Glasgow. Rangers sconfitti per 0-3 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Rangers-Napoli 0-3 : decidono Politano su rigore, Raspadori e Ndombele. Due rigori cosecutivi falliti da Zielinski. Al terzo penalty Politano non sbaglia. Grande prestazione del Napoli Glasgow. Dopo il successo contro il Liverpool, il Napoli conquista la seconda vittoria in Champions battendo i Rangers 3-0. Dopo un primo tempo dai ritmi intensi (palo di Zielinski) accade tutto nella ripresa. Rigore per la squadra di Spalletti: Zielinski calcia, McGregor respinge, Politano ribatte in rete. Tutto da ripetere per la posizione di Politano. Calcia ancora Zielinski, McGregor para. Una manciata di minuti più tardi, ancora rigore: Politano segna. Nel finale arrivano il 2-0 di Raspadori e il 3-0 di Ndombele Tre punti fondamentali per il Napoli, ora primo da solo nel girone ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 14 settembre 2022)0-3 : decidono Politano su rigore, Raspadori e Ndombele. Due rigori cosecutivi falliti da Zielinski. Al terzo penalty Politano non sbaglia. Grande prestazione del. Dopo il successo contro il Liverpool, ilconquista la seconda vittoria in Champions battendo i3-0. Dopo un primo tempo dai ritmi intensi (palo di Zielinski) accade tutto nella ripresa. Rigore per la squadra di Spalletti: Zielinski calcia, McGregor respinge, Politano ribatte in rete. Tutto da ripetere per la posizione di Politano. Calcia ancora Zielinski, McGregor para. Una manciata di minuti più tardi, ancora rigore: Politano segna. Nel finale arrivano il 2-0 di Raspadori e il 3-0 di Ndombele Tre punti fondamentali per il, ora primo da solo nel girone ...

