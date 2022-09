Godard fa l’errore di morire nell’era di Instagram attirandosi le critiche più stupide di sempre

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Intanto, due file separate. Di là, quelle che ci hanno fattodue palle col cinema francese, che – se adolescenti bolognesi – andavano al Lumière nelle sere in cui si proiettava Truffaut, mica in quelle in cui si proiettava Fassbinder (iostata per il crucco, so che ci tenevate a saperlo). Di qua, quelle che À bout de souffle non l’avrebbero mai visto se, nei rutilanti anni Ottanta, non l’avessero rifatto gli americani, e non ci avessero messo Richard Gere, il più incomprensibile sex symbol delle nostre giovinezze (anche: l’unico sex symbol eterosessuale di quell’epoca). Appena è arrivata la notizia della morte di Jean-Luc, una delle dieci volte a settimana in cui sospirare «Adesso il Novecento è proprio finito», il primo messaggio me l’ha mandato una persona saggia che pronosticava una giornata di rivolta ...