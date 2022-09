Covid, curva in lieve rialzo nell’ultima settimana a Bergamo: i dati Comune per Comune (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono 1.938 i nuovi casi Covid rilevati in provincia di Bergamo nella settimana 7-13 settembre, con un tasso di incidenza in lieve rialzo a 172 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 1,72 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni): lo evidenziano Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini e Giacomo Crotti del Servizio Epidemiologico Aziendale di Ats Bergamo. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana e? pari a +104, ovvero +6% (la scorsa settimana presentava -233 nuovi casi, pari a -11% rispetto alla settimana precedente). Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti e? in lieve aumento ed e? pari a 277 contro i 262 della scorsa settimana. ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono 1.938 i nuovi casirilevati in provincia dinella7-13 settembre, con un tasso di incidenza ina 172 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 1,72 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni): lo evidenziano Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini e Giacomo Crotti del Servizio Epidemiologico Aziendale di Ats. Lo scostamento rispetto alla precedentee? pari a +104, ovvero +6% (la scorsapresentava -233 nuovi casi, pari a -11% rispetto allaprecedente). Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti e? inaumento ed e? pari a 277 contro i 262 della scorsa. ...

