Comune di Torino: Concorso per 7 Dirigenti Amministrativi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Comune di Torino ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 7 Figure Professionali come Dirigente Amministrativo. L'assunzione è finalizzata ad inserimento con contratto a tempo indeterminato. Bando di Concorso E' indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sette posti nel profilo professionale di dirigente amministrativo (S.P. 15/22). Requisiti ed Invio della Domanda Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00 del 30 settembre 2022. Il testo integrale dell'avviso di selezione e il modello di domanda compilabile on-line potranno essere visualizzati sul sito internet della Città di Torino al seguente ...

