Cellulari a scuola, l’ex ministra Fedeli: “In aula solo device per l’insegnamento” (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Nell'ambito dell'autonomia scolastica i presidi nelle scuole possono decidere sull'ingresso dei telefoni Cellulari, o dispositivi personali, a scuola. Se per l'esperienza didattica o per l'insegnamento agli studenti tali dispositivi non servono, allora perché farli portare in classe?". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Nell'ambito dell'autonomia scolastica i presidi nelle scuole possono decidere sull'ingresso dei telefoni, o dispositivi personali, a. Se per l'esperienza didattica o per l'insegnamento agli studenti tali dispositivi non servono, allora perché farli portare in classe?". L'articolo .

orizzontescuola : Cellulari a scuola, l’ex ministra Fedeli: “In aula solo device per l’insegnamento” - CFabbi_Studio : @Apndp I miei figli dalla prima media consegnano i cellulari in un apposito contenitore! verranno restituiti solo a… - percorsi3 : RT @Nutizieri: A scuola senza cellulare, l'assessore Ara: 'Penso sia giusto disconnettersi un po'' | VIDEO - Nutizieri : A scuola senza cellulare, l'assessore Ara: 'Penso sia giusto disconnettersi un po'' | VIDEO - oroblu4 : @lullaebasta Siii credo che fosse il modo di vivere la vita, non avevamo poi tanti divertimenti, allora. I cellular… -