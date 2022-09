Calcio: Galliani, scelta di Palladino come quella di Sacchi (Di mercoledì 14 settembre 2022) L'amministratore delegato biancorosso, Adriano Galliani, presenta il nuovo allenatore del Monza, Raffaele Palladino. E il punto di partenza è il ringraziamento per l'esonerato Giovanni Stroppa, ma ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) L'amministratore delegato biancorosso, Adriano, presenta il nuovo allenatore del Monza, Raffaele. E il punto di partenza è il ringraziamento per l'esonerato Giovanni Stroppa, ma ...

glooit : Calcio: Galliani, scelta di Palladino come quella di Sacchi leggi su Gloo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani: 'Le polemiche non influiranno sulla gara contro la Juventus' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani: 'Le polemiche non influiranno sulla gara contro la Juventus' - ansacalciosport : Calcio: Galliani, scelta di Palladino come quella di Sacchi. L'ad del Monza presenta il nuovo mister | #ANSA - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani: 'Le polemiche non influiranno sulla gara contro la Juventus' -