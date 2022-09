Bonus 200€ autonomi | slitta il click day | quando ci sarà

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Ilda 200 euro una tantum nonostante sia stato inserito da diversi mesi ha ancora dei beneficiari che non hanno notizie certe Ilda 200 euro una tantum è stato inserito dal decreto Aiuti dello scorso maggio e poi allargato ad una platea più ampia lo scorso agosto nel decreto Aiuti bis. Nonostante L'articolo proviene da Consumatore.com.

RewindSardegna : @GianlucaVasto i soldi li togliete da chi guadagna 1.200 euro non da chi ne guadagna 20.000. cari bugiardi, abbiamo… - bizcommunityit : Dl Aiuti Bis, dal bonus 200 euro esteso al taglio del cuneo fiscale: tutte le novità - ShootersykEku : Dl Aiuti Bis, dal bonus 200 euro esteso al taglio del cuneo fiscale: tutte le novità - moneypuntoit : ?? Bonus 200 euro e non solo: quali sono gli sconti da migliaia di euro a rischio ?? - wam_the : Bonus 200 euro a chi è senza lavoro: quando sarà visibile -

Infine, ricordiamo che iTV possono essere ancora utilizzati per godere di ulteriori tagli di prezzo. Sempre presso Unieuro potete trovare anche uno smart TV TCL da 32' a meno dieuro .facciate, mobili, prima casa: sono diversi i contributi statali in scadenza a fine anno . A questi si aggiungono gli aiuti una tantum, come ileuro : tutti sostegni che, viste le difficoltà di bilancio e le emergenze da affrontare tra inflazione e caro - bollette, rischiano di saltare. Dopo le elezioni del prossimo 25 settembre , ...