Beirut, in banca con una pistola per "ritirare" i suoi soldi bloccati e necessari per curare la sorella. Giovane diventa un'eroina in Libano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Scene di ordinaria disperazione in Libano, paese precipitato in una gravissima crisi economica e sociale. Sally Hafiz, insieme ad una decina di attivisti, si è presentata alla Bloom Bank di Beirut con una pistola in mano per chiedere i soldi depositati sul suo conto in dollari ma, come per tutti i suoi connazionali, bloccati dal 2019 per decisione del governo. La Giovane è riuscita ad "ritirare" 13mila dollari. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, anche perché la pistola utilizzata era finta. Una mossa dettata dalla disperazione, i soldi servono infatti per curare la sorella malata di tumore. Una vicenda che ha suscitato grande partecipazione tra la popolazione, con dimostrazioni ...

