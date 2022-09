Basket, parla Pozzecco: “Sono orgoglioso di questi ragazzi, hanno dato tutto ed emozionato ancora una volta” (Di mercoledì 14 settembre 2022) SI chiude con una sconfitta amara contro la Francia il percorso dell’Italia all’EuroBasket 2022. Gli Azzurri lottano per 45? contro i transalpini, ma escono battuti per 85-93. Non Sono bastati i 21 punti di Simone Fontecchio e Marco Spissu, ancora una volta protagonisti dopo la splendida serata contro la Serbia di pochi giorni fa. Ora la Nazionale di Vincent Collet attende la vincente tra Slovenia e Polonia per conoscere l’avversario da affrontare venerdì 16 settembre in semifinale (l’altra sfida opporrà la Spagna di Sergio Scariolo alla Germania padrona di casa). Gianmarco Pozzecco, al termine del match, ha commentato così a Sky Sport la prestazione dei suoi ragazzi: “Sono molto orgoglioso dei ragazzi. Tutti hanno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) SI chiude con una sconfitta amara contro la Francia il percorso dell’Italia all’Euro2022. Gli Azzurri lottano per 45? contro i transalpini, ma escono battuti per 85-93. Nonbastati i 21 punti di Simone Fontecchio e Marco Spissu,unaprotagonisti dopo la splendida serata contro la Serbia di pochi giorni fa. Ora la Nazionale di Vincent Collet attende la vincente tra Slovenia e Polonia per conoscere l’avversario da affrontare venerdì 16 settembre in semifinale (l’altra sfida opporrà la Spagna di Sergio Scariolo alla Germania padrona di casa). Gianmarco, al termine del match, ha commentato così a Sky Sport la prestazione dei suoi: “moltodei. Tutti...

