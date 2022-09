Aurora Ramazzotti | manicure da urlo | colore perfettamente in sintonia con l’autunno

(Di mercoledì 14 settembre 2022)ha mostrato ai fan ilsuper glam in perfetto stile autunnale della sua ultima: idea da copiare! La giovane e simpatica, figlia di Erose Michelle Hunziker, si è molto affermata negli ultimi anni sia sul web che in tv. Abituata sin da piccola a stare sotto i riflettori, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

redazionerumors : Il settimanale #Chi riporta in copertina l'immagine di #AuroraRamazzotti con un pancino sospetto, nonostante non ci… - oconemario594 : @sole202022 Aurora Ramazzotti - Gazzettino : Aurora Ramazzotti incinta, ecco le prime foto con il pancino: «Il bimbo nascerà a gennaio» -

Cosmopolitan

è davvero incinta Una foto spuntata su 'Chi' sarebbe la prova della sua gravidanza Nel corso degli ultimi giorni sul web non si fa altro che parlare della presunta gravidanza di ...Leggi anche >incinta, le prime foto con il pancino in visita ai suoceri Nausea e dolori alla pancia 'Eccomi qua, ancora viva', scherza Cecilia Rodriguez dando inizio a una serie di ... Aurora Ramazzotti al party di Morellato rimanda il gossip sulla presunta gravidanza al mittente Aurora Ramazzotti ha mostrato ai fan il colore super glam in perfetto stile autunnale della sua ultima manicure: idea da copiare!Aurora Ramazzotti è incinta Sembrerebbe di sì. Nonostante l’influencer non abbia ancora confermato la notizia, sono comparse le prime ...