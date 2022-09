Aumenti luce e gas: in Veneto stadi del ghiaccio chiusi, commercianti in rivolta bruciano le bollette (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set – Gli Aumenti vertiginosi delle bollette luce e gas stanno vedendo scendere in piazza migliaia di commercianti in tutta Italia. Nel ricco Veneto, motore dell’economia nazionale, la situazione non è certo migliore, anzi. Questa mattina un centinaio di manifestanti, tra imprenditori e commercianti, hanno protestato animatamente nel centro veneziano di Mestre. In aperta protesta con le istituzioni, i manifestanti hanno strappato le tanto contestate bollette di gas e luce. Questa protesta è però solo una delle tante e si unisce al lungo coro di malcontento che, in questi giorni, sta attraversando tutta la nazione contro gli insostenibili costi dell’energia. A Venezia si bruciano le bollette I ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set – Glivertiginosi dellee gas stanno vedendo scendere in piazza migliaia diin tutta Italia. Nel ricco, motore dell’economia nazionale, la situazione non è certo migliore, anzi. Questa mattina un centinaio di manifestanti, tra imprenditori e, hanno protestato animatamente nel centro veneziano di Mestre. In aperta protesta con le istituzioni, i manifestanti hanno strappato le tanto contestatedi gas e. Questa protesta è però solo una delle tante e si unisce al lungo coro di malcontento che, in questi giorni, sta attraversando tutta la nazione contro gli insostenibili costi dell’energia. A Venezia sileI ...

