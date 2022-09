“Allora siete pronti?”. Amici 22, Maria De Filippi ha fatto le cose in grande (Di mercoledì 14 settembre 2022) Amici 22, domenica 18 la prima puntata con tanti ospiti big. Sarà un’edizione piena, tante le novità sul tavolo degli insegnanti che ha dovuto salutare due veterane, Veronica Peparini e Anna Pettinelli, per fare spazio ad Arisa e l’esordiente Emanuel Lo. Anna Pettinelli che è stata di recente al centro dei rumor. Secondo alcune indiscrezioni sarà protagonista in un nuovo programma. Coinvolta anche stavolta Maria De Filippi, che non vuole dunque lasciare senza lavoro nel piccolo schermo l’ormai ex maestra di canto di Amici. E per questa ragione ha studiato qualcosa di interessante per la speaker radiofonica, che sicuramente non potrebbe fare altro che accettare questa suggestiva e quasi inaspettata proposta. “La Pettinelli è stata esclusa nuova edizione del talent show (sarà sostituita dal ritorno di Arisa) – scrive ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022)22, domenica 18 la prima puntata con tanti ospiti big. Sarà un’edizione piena, tante le novità sul tavolo degli insegnanti che ha dovuto salutare due veterane, Veronica Peparini e Anna Pettinelli, per fare spazio ad Arisa e l’esordiente Emanuel Lo. Anna Pettinelli che è stata di recente al centro dei rumor. Secondo alcune indiscrezioni sarà protagonista in un nuovo programma. Coinvolta anche stavoltaDe, che non vuole dunque lasciare senza lavoro nel piccolo schermo l’ormai ex maestra di canto di. E per questa ragione ha studiato qualcosa di interessante per la speaker radiofonica, che sicuramente non potrebbe fare altro che accettare questa suggestiva e quasi inaspettata proposta. “La Pettinelli è stata esclusa nuova edizione del talent show (sarà sostituita dal ritorno di Arisa) – scrive ...

