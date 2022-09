AEW | Nasce sui social una disputa sui continui riferimenti alla WWE di MJF

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 14 settembre 2022) MJF, rinomato wrestler dalle ottime qualità al microfono, ha fatto, nei suoi promo,“rivale” WWE. Probabilmente, nessuno come lui negli ultimi tre anni, ha menzionato più spesso i nomi di Triple H, Cody Rhodes, Bruce Prichard e finanche Vince Mcmahon. Nel segmento della settimana scorsa, per fare un esempio, MJF si è riferito ad Hunter come “il più grande di tutti i tempi”, e subito dopo ha affermato che l’unico “Khan” che conta è “Il vecchio San Nick” (con riferimento al co-CEO della WWE, Nick Khan). Inoltre, sprezzante del pericolo, Maxwell ha sostenuto che vincere il titolo mondiale AEW gli consentirebbe di utilizzare questo come “merce di scambio nella guerra delle offerte del 2024”, minacciando di portare la cintura in una “vera compagnia, fatta di fans veri e wrestler veri”. Questo è un chiaro ...