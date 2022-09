Zielinski quest’estate ha detto “No” al West Ham (Di martedì 13 settembre 2022) Il Corriere dello Sport ha svelato un retroscena sul centrocampista del Napoli Piotr Zielinski. Quest’anno Zielinski ha deciso di restare a Napoli rifiutando l’ottima offerta degli inglesi del West Ham. Gli “Hammers” in tutto il mercato estivo hanno cercato un trequartista per completare la propria rosa, il polacco era il primo della lista. Fortunatamente il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 13 settembre 2022) Il Corriere dello Sport ha svelato un retroscena sul centrocampista del Napoli Piotr. Quest’annoha deciso di restare a Napoli rifiutando l’ottima offerta degli inglesi delHam. Gli “Hammers” in tutto il mercato estivo hanno cercato un trequartista per completare la propria rosa, il polacco era il primo della lista. Fortunatamente il L'articolo

chourmo_oi : Ci abbiamo provato in tutti i modi quest'estate a vendere Zielinski al West Ham e sto stronzo come ci ripaga? Con due goal, via da Napoli - mauritosaelemae : RT @Quintadose_: Quando quest'estate parlavano di Zielinski al Milan qui c'era qualcuno che non lo voleva... - Quintadose_ : Quando quest'estate parlavano di Zielinski al Milan qui c'era qualcuno che non lo voleva... - NovaXpress : Scusate, c’è qualcuno che quest’estate voleva vendere #Zielinski? #NapoliLiverpool -

Il Napoli ha un altro caso - rinnovo da risolvere al più presto - Top News Così, solo domenica scorsa, Spalletti parlava di Zielinski, uno dei tanti uomini in più del Napoli di oggi: 'Quest'anno sta ... Sembrava destinato ad andar via in estate, il polacco. Dal West ... Napoli, Zielinski, musica da Champions ... Piotr, protagonista di un inizio di stagione ... L'idea Beh, sembra che quest'anno stia in qualche modo percorrendo ... un club che lo avrebbe voluto nella medesima estate in cui la ...