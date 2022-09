"Vogliono far perdere la Juve?": Briatore, la frase che scatena la tempesta (Di martedì 13 settembre 2022) Anche Flavio Briatore ha voluto dire la sua su quanto accaduto alla fine di Juventus-Salernitana. Lo scandalo arbitrale è sotto gli occhi di tutti, con la responsabilità che viene rimpallata tra le varie parti in causa per le immagini non viste o ricevute di Candreva che tiene in gioco Bonucci sul gol allo scadere di Milik. “Il var doveva essere qualcosa di solido - ha esordito Briatore in un video condiviso su Instagram - che evitava agli arbitri di fare errori. Non riesco a capire, c'è un arbitro chiuso con tanti schermi e copre solo metà del campo, per cui la partita tra Juve e Salernitana è stata falsata completamente dal Var. Non mi rendo conto come possano sbagliare con la tecnologia che hanno questi ragazzi, è impossibile. Sbagliano contro la Juve? Non Vogliono che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Anche Flavioha voluto dire la sua su quanto accaduto alla fine dintus-Salernitana. Lo scandalo arbitrale è sotto gli occhi di tutti, con la responsabilità che viene rimpallata tra le varie parti in causa per le immagini non viste o ricevute di Candreva che tiene in gioco Bonucci sul gol allo scadere di Milik. “Il var doveva essere qualcosa di solido - ha esorditoin un video condiviso su Instagram - che evitava agli arbitri di fare errori. Non riesco a capire, c'è un arbitro chiuso con tanti schermi e copre solo metà del campo, per cui la partita trae Salernitana è stata falsata completamente dal Var. Non mi rendo conto come possano sbagliare con la tecnologia che hanno questi ragazzi, è impossibile. Sbagliano contro la? Nonche la ...

ItaliaViva : #Meloni non attenta alla libertà e alla democrazia di questo Paese ma alla tenuta dei suoi conti pubblici. Ci vogl… - A_drummingsong : @_movieswatch Concordo con te… Hugh Jackman secondo me non ha tutte ste chance come vogliono far credere, al mass… - _Facezia_ : @Pennacchiiiii Bisogna sempre pensare il contrario di quello che vogliono far credere. - aifos_ire : ultimamente già tre mie amiche mi vogliono far conoscere il loro tipo, grazie per la fiducia, però porcodue così mi… - FedericoCaland4 : RT @ilCoperchio: Europa. Italia. Caro bollette. Ormai è chiaro. Vogliono far fallite le piccole e medie imprese. -

Autumn Beat, Prime Video annuncia il primo film di Dikele Distefano Grazie al loro supporto regaleremo agli spettatori una storia unica che a ritmo di musica sara' in grado di parlare direttamente a tutti quei ragazzi e ragazze che vogliono far sentire la propria ... Secondo Renzi Meloni e Letta sono molto piu' amici di quanto vogliono far credere 'Non so se l'esito del voto e' scontato, non e' scontato niente, oggi la lista Azione - Italia Viva e' data in forte crescita', 'Meloni - Letta sono molto piu' amici di quanto vogliono farci credere, Letta le sta facendo campagna elettorale tutti i giorni'. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi intervistato a Mattino 5 su Canale 5. 'Salvini Salvini si e' ... Agenzia askanews Grazie al loro supporto regaleremo agli spettatori una storia unica che a ritmo di musica sara' in grado di parlare direttamente a tutti quei ragazzi e ragazze chesentire la propria ...'Non so se l'esito del voto e' scontato, non e' scontato niente, oggi la lista Azione - Italia Viva e' data in forte crescita', 'Meloni - Letta sono molto piu' amici di quantofarci credere, Letta le sta facendo campagna elettorale tutti i giorni'. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi intervistato a Mattino 5 su Canale 5. 'Salvini Salvini si e' ... Secondo Renzi Meloni e Letta sono "molto più amici di quanto vogliono far credere"