Video Napoli - Spezia 1 - 0: doppio tunnel di Kvaratskhelia (Di martedì 13 settembre 2022) Nell'anticipo della 6ª giornata di Serie A, il Napoli supera per 1 - 0 lo Spezia. Decide un gol last minute di Raspadori. Durante la gara, entusiasmo ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 13 settembre 2022) Nell'anticipo della 6ª giornata di Serie A, ilsupera per 1 - 0 lo. Decide un gol last minute di Raspadori. Durante la gara, entusiasmo ...

Palermofficial : Venerdì, con 2??3??6??4??3?? spettatori #Palermo-Genoa è stata la prima partita più vista in @Lega_B e la quinta pa… - GoalItalia : 'Napoli città pericolosa?' Klopp si stizzisce: 'Domanda imbarazzante, non sono qui a dare titoli' ????… - fanpage : Durante l'inno della Champions League, l'urlo dei tifosi allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli ha superato i… - Anto7892 : RT @piersar62: #SperanzaAssassino a Napoli. Smascherato e schifato come assassino, al grido di guerra alla francese: 'Munnezzz' !' https://… - CorradoCalda : RT @muselunghe: Corrado Calda a Napoli sabato 17 settembre 2022 con lo spettacolo Amaldi L'italiano all'università Federico II. Organizza P… -