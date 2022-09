Tpl | sindacati | il 16 settembre sciopero nazionale mezzi pubblici

ferpress : #TPL: #Sindacati, venerdì stop mezzi pubblici contro aggressioni al personale - - AfraPace : RT @cronachelucane: IL PASSAGGIO DI CONSEGNA S’AVVICINA, MA TROTTA NON SI PRESENTA: «L’ENNESIMA IRRESPONSABILITÀ» - Salta l’appuntamento pr… - GenovaQuotidian : Buco economico-finanziario nelle aziende del Tpl, i sindacati: «Intervenga la Regione» - cronachelucane : IL PASSAGGIO DI CONSEGNA S’AVVICINA, MA TROTTA NON SI PRESENTA: «L’ENNESIMA IRRESPONSABILITÀ» - Salta l’appuntament… - orvietonews : Tpl, Filt Cgil e Faisa Cisal: 'Nessuna apertura dalla Regione. Confermato lo sciopero del 16 settembre': Nessuna ap… -

"Sciopero nazionale di 8 ore venerdì 16 settembre nel trasporto pubblico locale". Lo hanno proclamato unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro "in considerazione ...... ricordiamo a tutti che ilè uno dei settori di competenza delle Regioni! Viste le ... Dopo la nota dei, Regione Liguria ha fatto sapere di aver fissato per la prossima settimana un nuovo ...(FERPRESS) – Roma, 13 SET – “Sciopero nazionale di 8 ore venerdì 16 settembre nel trasporto pubblico locale”. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro ...Di Redazione Roma La vicenda si inserisce in un quadro complesso: in risposta ai tagli delle pause da parte dell’azienda, i lavoratori delle linee hanno soppresso alcune corse e suscitato l’ira dei pe ...