**Titoli Stato: Tesoro colloca Btp per 7,5 mld, volano i rendimenti** (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. - (Adnkronos) - Continua la corsa al rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato, come confermano i risultati delle aste con cui oggi il Tesoro ha collocato Btp con scadenze a 3,7 e 30 anni per un totale di 7,5 miliardi di euro. In dettaglio per il titolo più 'breve' (scadenza agosto 2025) sono stati collocati titoli per 2,75 miliardi - a fronte di una domanda per 4,7 miliardi - con un rendimento balzato al 2,77%, ovvero 92 punti in più rispetto all'asta dello scorso 13 luglio. Leggermente inferiore ('solo' 74 punti) l'aumento del rendimento registrato nell'asta con cui sono stati collocati Btp a 7 anni - scadenza giugno 2029 - per 3,25 miliardi: il tasso medio è Stato quindi del 3,50% mentre la richiesta è stata pari a 4,8 miliardi.

