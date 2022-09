Thiago Motta | ' Una cosa non sarà negoziabile | il mio Bologna dovrà dare il massimo'

Bolognafc1909 : ?????????????????? ?? Thiago Motta è il nuovo allenatore del Bologna Benvenuto Mister ?????? #ForzaBFC #WeAreOne - marcoconterio : ?????? Ore di riflessione in casa #Inter. Non rischia al momento il posto Simone Inzaghi ma le prossime gare, a parti… - DiMarzio : #Bologna I Accordo trovato con #ThiagoMotta - 1000Cuori : ?? Thiago Motta si presenta: ''Il club mi ha chiesto una squadra vincente e propositiva'' ?? - CalcioPillole : #ThiagoMotta, nuovo allenatore del #Bologna, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai media nella sala stampa de… -

E venne il giorno dei pensieri a voce alta di: l'allenatore italo - brasiliano, che ha siglato un accordo fino al 2024, ha già diretto due allenamenti del Bologna e sabato farà l'esordio contro l'Empoli al Dall'Ara. "Dobbiamo creare ...Conferenza stampa, le parole del neo tecnico del Bologna nel giorno della sua presentazioneè stato presentato in conferenza stampa come nuovo tecnico del Bologna. ULTIMA GARA - "Al di là ...Il nuovo allenatore rossoblù resta vago sulla tattica: «Ho in mente qualcosa. Da Arnautovic, Orsolini e Barrow mi aspetto tanto». E cita i maestri: «Ancelotti, Mourinho, Gasperini» ...Il tecnico: "Esempi da allenatore Ho avuto Ancelotti, Mourinho, Gasperini: difficile sceglierne uno. Pieno rispetto per Mihajlovic" ...