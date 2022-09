The Handmaid’s Tale: la quinta stagione della serie in esclusiva su TimVision (Di martedì 13 settembre 2022) The Handmaid's Tale torna sulla TV di TIM a partire dal 15 settembre: si tratta dell'attesissimo appuntamento settimanale a 24 ore dalla messa in onda negli USA. La quinta stagione di The Handmaid's Tale, l'acclamata serie TV con Elisabeth Moss ispirata all'omonimo romanzo di Margaret Atwood, torna in anteprima esclusiva su TimVision a partire dal 15 settembre, a sole 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti. In questo capitolo della serie, disponibile integralmente solo su TimVision, June affronta le conseguenze dell'omicidio del Comandante Waterford e lotta per ridefinire la sua identità e il suo obiettivo. La vedova Serena cerca di acquisire visibilità a Toronto mentre l'influenza di Gilead si insinua fino in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 settembre 2022) The Handmaid'storna sulla TV di TIM a partire dal 15 settembre: si tratta dell'attesissimo appuntamento settimanale a 24 ore dalla messa in onda negli USA. Ladi The Handmaid's, l'acclamataTV con Elisabeth Moss ispirata all'omonimo romanzo di Margaret Atwood, torna in anteprimasua partire dal 15 settembre, a sole 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti. In questo capitolo, disponibile integralmente solo su, June affronta le conseguenze dell'omicidio del Comandante Waterford e lotta per ridefinire la sua identità e il suo obiettivo. La vedova Serena cerca di acquisire visibilità a Toronto mentre l'influenza di Gilead si insinua fino in ...

