Superiori in tre anni, stipendi ai docenti per merito con scatti stipendiali sostanziosi. Le proposte del think-tank Tortuga (Di martedì 13 settembre 2022) Il think tank Tortuga, tramite il Sole 24 Ore, lancia la sua proposta per la scuola. Due riforme "coraggiose" che potrebbero dare un’educazione migliore: una riforma della struttura dei cicli scolastici e l’introduzione di scatti stipendiali per merito per gli insegnanti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 settembre 2022) Il, tramite il Sole 24 Ore, lancia la sua proposta per la scuola. Due riforme "coraggiose" che potrebbero dare un’educazione migliore: una riforma della struttura dei cicli scolastici e l’introduzione diali perper gli insegnanti. L'articolo .

4uMarika : RT @Valenti63339244: ?? APPELLO URGENTE ?? Siamo alla ricerca in zona Perugia o limitrofi, una STUFA A LEGNA ed UNO ZAINO SCUOLA per una mam… - orizzontescuola : Superiori in tre anni, stipendi ai docenti per merito con scatti stipendiali sostanzioso. Le proposte del think-tan… - MarioVIVIANI2 : RT @Valenti63339244: ?? APPELLO URGENTE ?? Siamo alla ricerca in zona Perugia o limitrofi, una STUFA A LEGNA ed UNO ZAINO SCUOLA per una mam… - Corry08101961 : RT @Valenti63339244: ?? APPELLO URGENTE ?? Siamo alla ricerca in zona Perugia o limitrofi, una STUFA A LEGNA ed UNO ZAINO SCUOLA per una mam… - LoveBellaria : RT @Valenti63339244: ?? APPELLO URGENTE ?? Siamo alla ricerca in zona Perugia o limitrofi, una STUFA A LEGNA ed UNO ZAINO SCUOLA per una mam… -