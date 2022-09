Serie A: Berlusconi esonera Giovanni Stroppa da allenatore del Monza (Di martedì 13 settembre 2022) 2022-09-13 12:23:44 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Il Monza, di proprietà dell’italiano Silvio Berlusconiha annunciato questo martedì il licenziamento dell’italiano Giovanni Stroppaallenatore che per la prima volta nella storia del club ha consumato la storica promozione in Serie A, dopo un inizio di campionato in cui ha totalizzato un solo punto in sei partite. Sulla panchina del neopromosso Monza arriva il secondo espulsione nel campionato italiano. Dopo che il Bologna ha licenziato la serba Sinisa Mihajlovic, è stata la volta di uno Stroppa che non è riuscito a tenere il passo della massima categoria italiana e che ha pagato per aver affrontato ... Leggi su justcalcio (Di martedì 13 settembre 2022) 2022-09-13 12:23:44 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Il, di proprietà dell’italiano Silvioha annunciato questo martedì il licenziamento dell’italianoche per la prima volta nella storia del club ha consumato la storica promozione inA, dopo un inizio di campionato in cui ha totalizzato un solo punto in sei partite. Sulla panchina del neopromossoarriva il secondo espulsione nel campionato italiano. Dopo che il Bologna ha licenziato la serba Sinisa Mihajlovic, è stata la volta di unoche non è riuscito a tenere il passo della massima categoria italiana e che ha pagato per aver affrontato ...

sportface2016 : #Monza, #Berlusconi critica #Stroppa: 'Giocatori di livello ma messi male in campo. Tornerò ad occuparmene io dando… - berlusconi : Il programma del PD ne conferma la trasformazione in un partito radicale di massa. Condizioneremo l’azione del go… - luciano14199452 : @berlusconi Il coso, si fa intervistare dal cameriere lecca culo, il coso, si faccia intervistare da persone se… - angelo_merisi : Ma come fa un anziano che non si regge neppure in piedi a fare tante cose?? la risposta è ovvia, fa tutte cose di ??… - scorpiorising83 : @fatequalcosa @CrazyItalianPol Quelli con Berlusconi premier: hai fatto una serie di deduzioni prive di senso -