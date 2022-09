Prende un canguro come animale domestico | l’animale lo aggredisce e lo uccide

(Di martedì 13 settembre 2022) Ha preso une la scelta si è rivelata fatale. Il 77enne Peter Eades è stato aggredito e ucciso dall’. A trovare il corpo un parente della vittima. Siamo a Redmond, Australia e la notizia la dà la Bbc. In terra australiana ci sono circa 50 milioni di canguri e gli attacchi non sono insoliti anche se raramente si rivelano mortali. Si tratta di animali che possono raggiungere i 90 kg di peso e il 2 metri di altezza. Una volta arrivati i casa di Eades, i paramedici hanno avuto non poche difficoltà a intervenire perché ilsbarrava loro la strada: i carabinieri hanno dovutore l’. “Il problema con i canguri e le persone è che siamo entrambi animali eretti, stiamo in piedi e una posizione ...

