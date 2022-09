Ponte della Scafa: la soluzione in un progetto dei cittadini, “fattibile e in tempi brevi” (Di martedì 13 settembre 2022) Fiumicino – I Comitati di quartiere di Isola Sacra (Comitato Spontaneo Isola Sacra e Comitato Spontaneo Monte Solarolo) si sono uniti in un progetto comune, che definiscono “utile alla cittadinanza, al turismo, ai lavoratori. Un progetto che speriamo dia nuove idee ad una situazione che ormai è divenuta un problema per tutto il quadrante di Isola Sacra”. Il progetto nasce dalla comune idea di aiutare a risolvere il problema della viabilità del Viadotto dell’Aeroporto, di Via della Scafa e di tutte le zone limitrofe. “Il nostro – dicono – è un semplice suggerimento, dato da cittadini che vivono continuamente il problema del traffico sul territorio. Ci sentiamo quindi in obbligo di comunicare agli enti preposti il nostro punto di vista su una problematica così ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 13 settembre 2022) Fiumicino – I Comitati di quartiere di Isola Sacra (Comitato Spontaneo Isola Sacra e Comitato Spontaneo Monte Solarolo) si sono uniti in uncomune, che definiscono “utile alla cittadinanza, al turismo, ai lavoratori. Unche speriamo dia nuove idee ad una situazione che ormai è divenuta un problema per tutto il quadrante di Isola Sacra”. Ilnasce dalla comune idea di aiutare a risolvere il problemaviabilità del Viadotto dell’Aeroporto, di Viae di tutte le zone limitrofe. “Il nostro – dicono – è un semplice suggerimento, dato dache vivono continuamente il problema del traffico sul territorio. Ci sentiamo quindi in obbligo di comunicare agli enti preposti il nostro punto di vista su una problematica così ...

