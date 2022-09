Pensioni 2023, ultime Proietti (Uil): via dai 63 anni, quota 41, giovani e donne (Di martedì 13 settembre 2022) Il tema riforma Pensioni resta al centro del dibattito pubblico e politico specie in vista delle prossime ed ormai imminenti elezioni. Ecco perché questi giorni sul sito abbiamo ospitato diverse interviste ed abbiamo presentato anche la lunga disamina del Dott. Claudio Maria Perfetto che partendo dal Ddl 857 di Cesare Damiano ha suggerito alcune migliorie per attualizzarlo al 2022 e poter consentire una riforma equa e sostenibile già dal 1 gennaio 2023, indipendentemente dal partito che vincerà le elezioni. Quest’oggi ci siamo interfacciati invece con Domenico Proietti segretario confederale della Uil per cercare di fare il punto sugli aspetti prioritari su cui punterà il sindacato non appena vi sarà il primo confronto col nuovo Governo in carica. La riforma Pensioni resta argomento cruciale e dovrebbe comprendere, ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 13 settembre 2022) Il tema riformaresta al centro del dibattito pubblico e politico specie in vista delle prossime ed ormai imminenti elezioni. Ecco perché questi giorni sul sito abbiamo ospitato diverse interviste ed abbiamo presentato anche la lunga disamina del Dott. Claudio Maria Perfetto che partendo dal Ddl 857 di Cesare Damiano ha suggerito alcune migliorie per attualizzarlo al 2022 e poter consentire una riforma equa e sostenibile già dal 1 gennaio, indipendentemente dal partito che vincerà le elezioni. Quest’oggi ci siamo interfacciati invece con Domenicosegretario confederale della Uil per cercare di fare il punto sugli aspetti prioritari su cui punterà il sindacato non appena vi sarà il primo confronto col nuovo Governo in carica. La riformaresta argomento cruciale e dovrebbe comprendere, ...

