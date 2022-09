Pastore: “La Juve sarà risarcita in campionato. In Champions no. I media si stanno stracciando le vesti” (Di martedì 13 settembre 2022) La Juve sarà risarcita in campionato, ma non in Europa. Rosario Pastore analizza quanto avvenuto contro la Salernitana. Rosario Pastore, decano dei giornalisti napoletani ritiene che il piagnisteo Juventino alla fine prevarrà e la Juve sarà risarcita in campionato, ma non in Europa. Sui propri canali social, Pastore ha pubblicato una bellissima analisi che vale la pena di leggere tutta d’un fiato “Carissima Madama, pare proprio che si siano approfittati di te. Le cronache, con insistenza feroce, raccontano di un arbitro cattivo cattivo che, con la complicità di un collega che non sa neanche guardare i filmati, ti ha defraudato con crudeltà, ti ha rubato una vittoria che non avevi ... Leggi su napolipiu (Di martedì 13 settembre 2022) Lain, ma non in Europa. Rosarioanalizza quanto avvenuto contro la Salernitana. Rosario, decano dei giornalisti napoletani ritiene che il piagnisteontino alla fine prevarrà e lain, ma non in Europa. Sui propri canali social,ha pubblicato una bellissima analisi che vale la pena di leggere tutta d’un fiato “Carissima Madama, pare proprio che si siano approfittati di te. Le cronache, con insistenza feroce, raccontano di un arbitro cattivo cattivo che, con la complicità di un collega che non sa neanche guardare i filmati, ti ha defraudato con crudeltà, ti ha rubato una vittoria che non avevi ...

