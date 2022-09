Parma Challenger | svelata l' entry list

Quattro top 100, tanti azzurri e Benoit Paire ai nastri di partenza delpresented by Iren . Dal 2 al 9 ottobre il Tennis Clubsarà il palcoscenico dell'ATP125 co - organizzato dal Tennis Clube da MEF Tennis Events, con il ...L'ultimo era stato a, sempre in Italia. La soddisfazione del circolo e della città ...composto da quattro tappe con un Master finale che si è disputato in contemporanea con ilAtp "...Quattro top 100, tanti azzurri e Benoit Paire ai nastri di partenza del Parma Challenger presented by Iren . Dal 2 al 9 ottobre il Tennis Club ...Intanto Francesco Maestrelli prosegue nella sua inesorabile marcia, guadagnandosi la convocazione in Coppa Davis come sparring partner ...