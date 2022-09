Occupazione in crescita nel terzo trimestre L’Istat | +677 mila in un anno +3%

GiovanniToti : Liguria locomotiva della crescita in Italia: l’occupazione è aumentata del 5,1% nel secondo trimestre 2022 rispetto… - AuriemmaMatteo : RT @CislNazionale: La Cisl presenta la sua road map. #LuigiSbarra: “a rischio più di un milione di posti di #lavoro. Le nostre proposte per… - Salvato53311301 : RT @CislNazionale: La Cisl presenta la sua road map. #LuigiSbarra: “a rischio più di un milione di posti di #lavoro. Le nostre proposte per… - CislLazio : RT @CislNazionale: La Cisl presenta la sua road map. #LuigiSbarra: “a rischio più di un milione di posti di #lavoro. Le nostre proposte per… - PaoloAcciai : RT @CislNazionale: La Cisl presenta la sua road map. #LuigiSbarra: “a rischio più di un milione di posti di #lavoro. Le nostre proposte per… -

... - 0,1%) e del tasso di( - 0,1 punti), un ulteriore calo dei disoccupati ( - 32 mila, - 1,6%) e del relativo tasso ( - 0,1 punti), ladegli inattivi (+54 mila, +0,4%) e del ...... si registra una lieve diminuzione degli occupati ( - 22 mila, - 0,1%) e del tasso di( ...2% in termini congiunturali, quale sintesi di unadelle retribuzioni (+0,5%) e di un calo ...LIGURIA - Cresce del 5,1% l'occupazione in Liguria nel secondo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021: gli occupati nella nostra regione passano infatti da 595.226 a 625.790, con un incr ...“Ancora buone notizie per la nostra economia. Oggi l’Istat ci dice che gli occupati nel secondo trimestre 2022 sono 175mila in più rispetto al primo trimestre 2022 (+0,8%) e 677mila in più (+3,0%) ris ...