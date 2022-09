Napoli, Lozano out: non partirà per la Scozia. Le ultime (Di martedì 13 settembre 2022) Il Napoli dovrà fare a meno di Lozano in vista della trasferta di Champions League in Scozia contro i Rangers Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Hirving Lozano in vista della trasferta in terra scozzese contro i Rangers. Il messicano è alle prese con una sindrome influenzale da due giorni e non è quindi al 100%. L’esterno non prenderà parte alla trasferta di Champions League, come annunciato dal club tramite il report giornaliero: «Lozano svolgerà nel pomeriggio lavoro personalizzato in palestra e in campo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022) Ildovrà fare a meno diin vista della trasferta di Champions League incontro i Rangers Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Hirvingin vista della trasferta in terra scozzese contro i Rangers. Il messicano è alle prese con una sindrome influenzale da due giorni e non è quindi al 100%. L’esterno non prenderà parte alla trasferta di Champions League, come annunciato dal club tramite il report giornaliero: «svolgerà nel pomeriggio lavoro personalizzato in palestra e in campo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

TuttoFanta : ??#NAPOLI: #Lozano per il terzo giorno consecutivo non si è allenato con il gruppo e per questo motivo non è stato c… - _SiGonfiaLaRete : Napoli, i convocati di Spalletti per la trasferta in Scozia. La decisione su #Lozano - LittlePrinceCm8 : Juve-Napoli 2-1 Lozano entra in questo modo su Chiesa, che viene affossato subito dopo la linea dell'area di rigore… - sportface2016 : #UCL #RangersNapoli, i convocati di #Spalletti: out #Lozano - CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions: Napoli, Lozano fuori contro Glasgow Rangers Messicano reduce da febbre. Out anche Osimhen e Demme -