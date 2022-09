Morto Godard | il sospetto del suicidio assisistito | “Era esausto”

(Di martedì 13 settembre 2022) Il celebre regista franco-svizzero si è spento all'età di 91 anni, ma non era malato: la conferma arriva da una fonte vicina alla famiglia

Agenzia_Ansa : FLASH | Il regista della Nouvelle Vague, il franco-svizzero Jean-Luc Godard, è morto all'età di 91 anni. #ANSA - RaiCultura : E’ morto il regista Jean-Luc Godard. Ci ha lasciato all'età di 91 anni. #JeanLucGodard - ilpost : È morto Jean-Luc Godard - infoitcultura : Jean-Luc Godard morto, addio al regista che ha coraggiosamente destrutturato la visione del cinema classico - infoitcultura : È morto il regista Jean-Luc Godard, il padre della Nouvelle Vague -

Jean - Luc, regista francese e padre della Nouvelle Vague, èall'età di 91 anni. Ne dà notizia il quotidiano francese Libération che lo definisce "Un regista totale con mille vite e un'opera tanto ...a 91 anni Jean - Luc. Regista, sceneggiatore, montatore e critico cinematografico francese, fra i più significativi registi della seconda metà del novecento e fra i principali esponenti ...Il celebre regista franco-svizzero si è spento all'età di 91 anni, ma non era malato: la conferma arriva da una fonte vicina alla famiglia ...(Adnkronos) – Il regista franco-svizzero Jean-Luc Godard, morto martedì 12 settembre all’età di 91 anni, è ricorso al suicidio assistito in Svizzera, “riuscendo finalmente a portare a termine le sue c ...