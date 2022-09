Meteo, in arrivo il freddo artico: quando finisce l’estate (Di martedì 13 settembre 2022) Nei prossimi giorni ci sarà un brusco calo delle temperature con il quale diremo per sempre addio a questa estate 2022. Le temperature saranno addirittura sotto la media e il maltempo invaderà la nostra penisola. Un flusso di aria artica ci porterà nell’autunno in pochi giorni. quando accadrà? Le previsioni per domani, mercoledì 14 settembre Oggi, martedì 13 settembre, ci sarà per tempo in tutta Italia con caldo estivo e temperature sopra la media. Secondo le previsioni Meteo fino a mercoledì 14, avremo ancora giornate soleggiate e temperature in aumento con valori massimi che torneranno sui 30°C al Centro-Nord e fino a 37-38°C al Sud, in particolare su Sicilia, Calabria e Puglia. Ma la fine dell’estate è vicina: ancora per poco potremo godere di queste temperature così alte perché sta arrivando il ... Leggi su tvzap (Di martedì 13 settembre 2022) Nei prossimi giorni ci sarà un brusco calo delle temperature con il quale diremo per sempre addio a questa estate 2022. Le temperature saranno addirittura sotto la media e il maltempo invaderà la nostra penisola. Un flusso di aria artica ci porterà nell’autunno in pochi giorni.accadrà? Le previsioni per domani, mercoledì 14 settembre Oggi, martedì 13 settembre, ci sarà per tempo in tutta Italia con caldo estivo e temperature sopra la media. Secondo le previsionifino a mercoledì 14, avremo ancora giornate soleggiate e temperature in aumento con valori massimi che torneranno sui 30°C al Centro-Nord e fino a 37-38°C al Sud, in plare su Sicilia, Calabria e Puglia. Ma la fine delè vicina: ancora per poco potremo godere di queste temperature così alte perché sta arrivando il ...

