Melanoma metastatico, studio del Pascale: con l’immunoterapia il 55% dei pazienti guarisce (Di martedì 13 settembre 2022) Trattare i pazienti prima con l‘immunoterapia e poi con la target si è dimostrata la strategia migliore per guarire dal Melanoma metastatico. La notizia arriva dal Congresso Esmo (Societa’ europea di oncologia), dove sono stati presentati gli ultimi dati dello studio Secombit coordinato da Paolo Ascierto, direttore del Dipartimento di Melanoma e Immunoterapia dell’Istituto dei tumori Pascale di Napoli. A quattro anni dalla sua prima sperimentazione lo studio dimostra di raggiungere la migliore sopravvivenza globale pari al 63% e una sopravvivenza libera da malattia pari al 55%. “Lo studio Secombit – afferma Ascierto – ha l’obiettivo di individuare la giusta sequenza di terapie nelle persone con Melanoma metastatico ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 settembre 2022) Trattare iprima con l‘immunoterapia e poi con la target si è dimostrata la strategia migliore per guarire dal. La notizia arriva dal Congresso Esmo (Societa’ europea di oncologia), dove sono stati presentati gli ultimi dati delloSecombit coordinato da Paolo Ascierto, direttore del Dipartimento die Immunoterapia dell’Istituto dei tumoridi Napoli. A quattro anni dalla sua prima sperimentazione lodimostra di raggiungere la migliore sopravvivenza globale pari al 63% e una sopravvivenza libera da malattia pari al 55%. “LoSecombit – afferma Ascierto – ha l’obiettivo di individuare la giusta sequenza di terapie nelle persone con...

