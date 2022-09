Marolda: “Spalletti deve darsi una calmata. Allenatore tenebroso come Mazzarri” (Di martedì 13 settembre 2022) Ciccio Marolda, ai microfoni di Radio Marte, si è espresso sul lavoro di Luciano Spalletti come Allenatore del Napoli: “Ci sono due categorie di tecnici: quelli che tendono alla felicità, come Rafa Benitez e, ancor prima di lui, Renzo Ulivieri o Vujadin Boskov; e quelli che, invece, tendono alla tristezza, ad essere più tenebrosi: Walter Mazzarri ne è un esempio. Ecco, Luciano Spalletti appartiene alla seconda categoria”. Queste le parole della storica firma del Corriere dello Sport. Marolda ha poi proseguito: “E’ difficile cambiare carattere quando passi i 60 anni, ma Spalletti dovrebbe darsi una calmata in certe occasioni, pensare più al campo e non a litigare con la gente, il pubblico e la ... Leggi su napolipiu (Di martedì 13 settembre 2022) Ciccio, ai microfoni di Radio Marte, si è espresso sul lavoro di Lucianodel Napoli: “Ci sono due categorie di tecnici: quelli che tendono alla felicità,Rafa Benitez e, ancor prima di lui, Renzo Ulivieri o Vujadin Boskov; e quelli che, invece, tendono alla tristezza, ad essere più tenebrosi: Walterne è un esempio. Ecco, Lucianoappartiene alla seconda categoria”. Queste le parole della storica firma del Corriere dello Sport.ha poi proseguito: “E’ difficile cambiare carattere quando passi i 60 anni, madovrebbeunain certe occasioni, pensare più al campo e non a litigare con la gente, il pubblico e la ...

napolipiucom : Marolda: 'Spalletti deve darsi una calmata. Allenatore tenebroso come Mazzarri' #allenatore #CalcioNapoli #Marolda… - UltimeCalcioNa : “Peggiore in campo”, eppure Spalletti gongola: .@sscnapoli, ecco il motivo - UltimeCalcioNa : “Al .@sscnapoli non serve”: Spalletti, arriva la bordata in diretta - sscalcionapoli1 : Marolda critico: “Spalletti, perché così tanti cambi? Al Napoli non serve turnover massiccio!” -