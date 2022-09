Mario Biondi, romanticamente anni Settanta (Di martedì 13 settembre 2022) Stasera alle ore 21, il crooner catanese con la sua band, sarà ospite del cartellone di “Un’Estate da Re” esibendosi tra le geometrie della Reggia di Caserta Di Olga Chieffi Poco più di una quindicina di anni fa Mario Biondi, grazie a “This Is What You Are” e a una vocalità immediatamente riconoscibile, si impose come un unicum sul nostro panorama musicale avvicinando il grande pubblico alle sonorità soul-jazz che solitamente non sono avvezze a conoscere i vertici delle classifiche di vendita. Mario non ha dilapidato il capitale di fama e notorietà regalatogli da quel brano avviando una carriera che tuttora gode del favore della gente, trasformandosi in un artista imprescindibile del nostro panorama musicale, unico con la sua voce profonda che cavalca uno stile in cui nessuno riesce ad apparire credibile quanto lui. ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 13 settembre 2022) Stasera alle ore 21, il crooner catanese con la sua band, sarà ospite del cartellone di “Un’Estate da Re” esibendosi tra le geometrie della Reggia di Caserta Di Olga Chieffi Poco più di una quindicina difa, grazie a “This Is What You Are” e a una vocalità immediatamente riconoscibile, si impose come un unicum sul nostro panorama musicale avvicinando il grande pubblico alle sonorità soul-jazz che solitamente non sono avvezze a conoscere i vertici delle classifiche di vendita.non ha dilapidato il capitale di fama e notorietà regalatogli da quel brano avviando una carriera che tuttora gode del favore della gente, trasformandosi in un artista imprescindibile del nostro panorama musicale, unico con la sua voce profonda che cavalca uno stile in cui nessuno riesce ad apparire credibile quanto lui. ...

