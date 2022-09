Maria Sole Pollio | Ragazzi | attenti a quello che trovate in rete

Leggi su tvzoom

(Di martedì 13 settembre 2022) «Metto in guardia i giovani dai pericoli della» Il Tempo, pagina 14, di Carmen Guadalaxara É un vortice da cui si può uscire solo chiedendosi che persona si ha davvero davanti o, in questo caso, dietro lo schermo e cosa davvero si pensa di meritare per se stessi» – spiega l’attrice e conduttrice radiofonica su Radio 105,protagonista de «La Bambola di Pezza», un cortometraggio sul tema dell’adescamento online già disponibile su RaiPlay. «Quasi il 60% dei minori presenti sul web viene approcciato da un cyber predatore – continua la. Quella che raccontiamo con Giancarlo Commare e Claudia Gerini, con la regia di Nicola Conversa è una storia dalla forte valenza sociale che, con linguaggio semplice e fruibile dal più ampio pubblico possibile, racconta di un nuovo tipo di ...