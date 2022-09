Marco Togni è partito | iniziato il suo viaggio in bici verso la Thailandia

(Di martedì 13 settembre 2022) Bergamo. Èildi Viaggiatoro. Così si fa chiamare, 26enne di Urgnano che domenica 11 settembre in sella alla suacletta rinominata Gianna èper un giro del mondo che lo porterà fino in. “Questo non è il mio posto” ha raccontatonei giorni che hanno preceduto la sua partenza, “sento che è il momento giusto per andare via, ho bisogno di fare quello che mi sento, è una cosa istintiva”. Data di partenza fissata, data di arrivo non ancora. Ogni settimana peròci racconterà il suocon un video-racconto. Potete seguirlo anche sul suo account Instagram @viaggiatoro.

