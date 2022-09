La Regina Elisabetta sulla passerella di moda, la notizia commuove tutti (Di martedì 13 settembre 2022) La Regina Elisabetta d’Inghilterra sulla passerella di moda, ad appena pochi giorni dalla sua scomparsa, la notizia commuove il mondo. L’8 settembre è una data che già è entrata nella storia, così come storica è stata la sovrana d’Inghilterra, scomparsa in Scozia all’età di 96 anni. Il mondo è ancora sgomento per la notizia della L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di martedì 13 settembre 2022) Lad’Inghilterradi, ad appena pochi giorni dalla sua scomparsa, lail mondo. L’8 settembre è una data che già è entrata nella storia, così come storica è stata la sovrana d’Inghilterra, scomparsa in Scozia all’età di 96 anni. Il mondo è ancora sgomento per ladella L'articolo proviene da CheSuccede.it.

albertoangela : Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, stasera @RaiUno ripropone la puntata di #Ulisse realizzata per il suo… - Agenzia_Ansa : Il feretro di Elisabetta II è ad Edimburgo accolto da migliaia di persone. La bara è stata portata a spalla da un… - santegidionews : Il messaggio del presidente della Comunità di Sant'Egidio per la morte della regina Elisabetta II… - infoitcultura : Morte Regina Elisabetta, oggi il feretro arriva a Londra - ElisabethWolf84 : RT @Cinguetterai: Alberto Angela interrompe le riprese della nuova edizione di #Meraviglie per registrare un’anteprima inedita alla puntata… -