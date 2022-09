Juve, Allegri: 'Recuperato Di Maria. Alex Sandro, Rabiot e Locatelli ancora out'' (Di martedì 13 settembre 2022) " Abbiamo Recuperato Di Maria , Szczesny stava finendo l'allenamento e lo saprò solo dopo. Alex Sandro ha avuto un problemino all'adduttore e valuteremo se sarà a Monza . Rabiot e Locatelli sono out ". Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 settembre 2022) " AbbiamoDi, Szczesny stava finendo l'allenamento e lo saprò solo dopo.ha avuto un problemino all'adduttore e valuteremo se sarà a Monza .sono out ".

AlfredoPedulla : La vicenda #Allegri è molto semplice: è venerato da molti cronisti, nel ricordo del passato che fu. Bisognerebbe ch… - GOAL_ID : Selamat pagi Juventini ?? What a night for Juventus! ?? FT: Juve 2-2 Salernitana 18' Candreva ?? 45+5' Piatek ?? 81… - GoalItalia : 'Allegri deve fare qualcosa in più, non il battutista' 'La Juve non può giocare così' Il monito di Capello ? - degel1897 : RT @serieAnews_com: ???? #Juve, ottime notizie per #Allegri: recuperato #DiMaria - ZonaBianconeri : RT @serieAnews_com: ???? #Juve, ottime notizie per #Allegri: recuperato #DiMaria -