Incontri elettorali obbligatori per i dipendenti Bufera sul Pd

borghi_claudio : Sabato e domenica non avrò incontri elettorali. Sarò a Siena per la Festa Titolare della mia Contrada. È l'appuntam… - Roberto16111962 : @Ingrid85019794 Ormai i manifesti elettorali non vanno più di moda , ora si fanno telefonate, messaggi su WAPP e in… - Franceso_MAURO : Buongiorno e Buona Domenica! Ecco gli INCONTRI ELETTORALI DELLA SETTIMANA! #Vi_Aspetto!?? - forza_italia : RT @CalabriaTw: Oggi a #Roma volantinaggi, banchetti e incontri elettorali con commercianti, giovani e tanti amici di @forza_italia. I citt… - furio_honsell : Anche oggi una giornata ricca di incontri e appuntamenti elettorali: breve volantinaggio a #Pordenone e poi al Merc… -

varesenews.it

... a malincuore, devono annullare alcunie garantire la loro presenza in aula in questa ... Personalmente ho lavorato ad una soluzione, nessuno se la intesti per motivi". La gestione ......del prospetto da parte della Consob" e che "abbiamo già avuto un programma dicon ... partito in testa ai sondaggi: "Dobbiamo rimandare la decisione sull'aumento di capitale - ha ... Due incontri firmati Eu Polis per parlare di elezioni politiche Le forze politiche di centrodestra, nell'ambito della campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre 2022, hanno programmato una serie di ...Meno di due settimane alla conclusione della campagna elettorale. I partiti politici sono impegnati in comizi e incontri con i cittadini.