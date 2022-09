Il Collegio 7 | svelato il cast ufficiale della nuova stagione

Leggi su isaechia

(Di martedì 13 settembre 2022) Il7 sta per tornare con una nuovissimae grandi sorprese. La prima su tutte è stata annunciata due mesi fa ed è quella che vede un grandissimo attore nelle vestivoce narrante. Per cinque edizioni su sei, il ruolo era stato ricoperto da Giancarlo Magalli ma quest’anno al suo posto subentrerà Nino Frassica. Ma le novità che riguardano il docu-reality non sembrano arrestarsi. La settima edizione del fortunato programma andrà in onda a partire dal 27 settembre in prima serata su Rai Due. Saranno otto le puntate previste in totale, in onda dunque fino al 15 novembre. La location è ormai confermata da tempo e sarà quella del Convitto Nazionale Regina Margherita che si trova in provincia di Frosinone, precisamente ad Anagni. L’ambientazione è il 1958 e i nuovi collegiali inizialmente saranno in tutti una ventina, tra ...