**Elezioni: Calenda a Letta, 'ieri ho colmato lacuna, maleducazione non è da te'** (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Enrico Letta, nervosismo e maleducazione non sono da te. ieri ho colmato una lacuna. Nei paesi seri i confronti si fanno tra tutti i leader. Chi si sottrae al confronto non è un leader. Quando vuoi sono qui per confrontarmi sui fatti. Ritrova la calma e l'autorevolezza". Così Carlo Calenda commenta via twitter le parole di Enrico Letta ai candidati Pd sul 'controdibattito' ieri di leader di Azione dopo il confronto tra il segretario dem e Giorgia Meloni sul sito del Corriere. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Enrico, nervosismo enon sono da te.houna. Nei paesi seri i confronti si fanno tra tutti i leader. Chi si sottrae al confronto non è un leader. Quando vuoi sono qui per confrontarmi sui fatti. Ritrova la calma e l'autorevolezza". Così Carlocommenta via twitter le parole di Enricoai candidati Pd sul 'controdibattito'di leader di Azione dopo il confronto tra il segretario dem e Giorgia Meloni sul sito del Corriere.

