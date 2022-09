Draghi rimarrà in carica anche dopo il voto per un tempo indefinito… (Di martedì 13 settembre 2022) Il Governo Draghi è dimissionario e, secondo legge, rimarrà in carica per un tempo indefinito, fino a quando non viene nominato quello successivo. Al Governo Draghi rimane il compito di occuparsi delle questioni urgenti, il “disbrigo degli affari correnti”: “atti dovuti” (previsti dalla legge) che richiedono l’intervento dell’esecutivo sia collegialmente, in consiglio dei ministri, che dei singoli ministeri. Lo stabilisce la Costituzione. In pratica dopo il 25 settembre, quando gli elettori avranno espresso le loro preferenze, il governo non si formerà subito ma si aprirà la nuova fase per formare il nuovo esecutivo. Ci sono tappe scandite ad iniziare dalla convocazione degli eletti. Si forma il nuovo Parlamento e poi i gruppi parlamentari. Si eleggono i presidenti della Camera e del ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 13 settembre 2022) Il Governoè dimissionario e, secondo legge,inper unindefinito, fino a quando non viene nominato quello successivo. Al Governorimane il compito di occuparsi delle questioni urgenti, il “disbrigo degli affari correnti”: “atti dovuti” (previsti dalla legge) che richiedono l’intervento dell’esecutivo sia collegialmente, in consiglio dei ministri, che dei singoli ministeri. Lo stabilisce la Costituzione. In praticail 25 settembre, quando gli elettori avranno espresso le loro preferenze, il governo non si formerà subito ma si aprirà la nuova fase per formare il nuovo esecutivo. Ci sono tappe scandite ad iniziare dalla convocazione degli eletti. Si forma il nuovo Parlamento e poi i gruppi parlamentari. Si eleggono i presidenti della Camera e del ...

