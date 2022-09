Divorzia dal marito ma gli impedisce di vedere il figlio: condannata (Di martedì 13 settembre 2022) Ogni scusa era buona per impedire all’ex marito di vedere il figlio e passare de tempo con lui. Un copione che è andato avanti per diversi, lunghi anni e che ieri — lunedì 12 settembre — è giunto al termine. La donna protagonista dell’accaduto è stata condannata a tre mesi di carcere per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Leggi anche: Sequestra l’ex moglie e figlio e lo arrestano: 40enne non regge ai sensi di colpa e si impicca La separazione e le inadempienze della donna Si erano separati nel 2008 e la sentenza di divorzio è arrivata nel 2014, quando il giudice aveva stabilito come dovesse essere gestita la crescita del figlio dell’ormai ex coppia. Ma la signora ha disatteso per anni tutte le decisioni prese dal tribunale civile. Oggi il ragazzo in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 settembre 2022) Ogni scusa era buona per impedire all’exdiile passare de tempo con lui. Un copione che è andato avanti per diversi, lunghi anni e che ieri — lunedì 12 settembre — è giunto al termine. La donna protagonista dell’accaduto è stataa tre mesi di carcere per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Leggi anche: Sequestra l’ex moglie ee lo arrestano: 40enne non regge ai sensi di colpa e si impicca La separazione e le inadempienze della donna Si erano separati nel 2008 e la sentenza di divorzio è arrivata nel 2014, quando il giudice aveva stabilito come dovesse essere gestita la crescita deldell’ormai ex coppia. Ma la signora ha disatteso per anni tutte le decisioni prese dal tribunale civile. Oggi il ragazzo in ...

