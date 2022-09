Confini e dipendenze | la recensione | un thriller sulle logiche del potere

Leggi su movieplayer

(Di martedì 13 settembre 2022) Ladisu Prime Video che ci introduce a tre storie legate alle conseguenze della distribuzione dei farmaci oppiacei. Non è una storia semplice, o meglio è collegata a diverse storyline che si intrecciano - alcune incrociandosi tra loro, altre no - e che hanno come tematica comune la diffusione e la distribuzione di farmaci oppioidi. Come vi raccontiamo nelladi, ci troviamo a che fare con tre personaggi principali alle prese con altrettante situazioni più o meno spinose. Vi è Jake Kelly, infiltrato della DEA in organizzazioni dedite allo spaccio di droga che intende sventare un'operazione di contrabbando su larga scala di fentanyl, un potentissimo analgesico in grado di creare dipendenza in chi lo ...